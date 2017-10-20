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15:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске 2 перекрестка перекроют на выходные

На двух улицах в Челябинске ограничат движение.

Источник: РИА "Новости"

С затруднениями придется столкнуться автомобилистам в двух районах города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, в центре южноуральской столицы, сегодня, 20 октября, проезд перекроют с 23:00 на улице Красной на пересечении с улицей Труда — там будут ремонтировать трамвайные пути. Работы планируют завершить к 6:00 понедельника, 23 октября.

Кроме того, в Советском районе из-за ремонта железнодорожного переезда автомобили с 16:00 завтра будет заблокирован перекресток улиц Заслонова и Парк Б. В обычном режиме движение будет восстановлено к 8:00 23 октября.

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