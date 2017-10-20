В Челябинске 2 перекрестка перекроют на выходные

Источник: РИА "Новости"

С затруднениями придется столкнуться автомобилистам в двух районах города, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Так, в центре южноуральской столицы, сегодня, 20 октября, проезд перекроют с 23:00 на улице Красной на пересечении с улицей Труда — там будут ремонтировать трамвайные пути. Работы планируют завершить к 6:00 понедельника, 23 октября.