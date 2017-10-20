Маршрут поезда Калининград — Гурьевск продлили по Полесска
Каждый понедельник электричка будет отправляться в 5:26.
Каждый понедельник электричка будет отправляться в 5:26.
С понедельника, 23 октября, в Калининградской области продлевается до Полесска маршрут поезда, который раньше следовал из Калининграда до Гурьевска. Об этом сообщает
Каждый понедельник электричка будет отправляться из Калининграда в 5:26 и прибывать в Гурьевск в 5:49, в Полесск — в 6:31. Обратно она будет отходить из Полесска в 6:47, со станции
«В пути следования также запланированы остановки на остановочных пунктах Славянское, Добрино, Баевка-2, Баевка-1 и на станции Кутузово», — отметили в КЖД.