Маршрут поезда Калининград — Гурьевск продлили по Полесска

С понедельника, 23 октября, в Калининградской области продлевается до Полесска маршрут поезда, который раньше следовал из Калининграда до Гурьевска. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Каждый понедельник электричка будет отправляться из Калининграда в 5:26 и прибывать в Гурьевск в 5:49, в Полесск — в 6:31. Обратно она будет отходить из Полесска в 6:47, со станции Гурьевск-Новый — в 7:24, от остановки Гурьевск-Центр — в 7:30. На Северный вокзал поезд будет прибывать в 7:42, на Южном вокзале останавливаться не станет, а сразу проследует до Киевской.