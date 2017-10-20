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14:49 (мск), источник: Клопс.ru

Маршрут поезда Калининград — Гурьевск продлили по Полесска

Каждый понедельник электричка будет отправляться в 5:26.

Источник: Клопс.ru

С понедельника, 23 октября, в Калининградской области продлевается до Полесска маршрут поезда, который раньше следовал из Калининграда до Гурьевска. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Каждый понедельник электричка будет отправляться из Калининграда в 5:26 и прибывать в Гурьевск в 5:49, в Полесск — в 6:31. Обратно она будет отходить из Полесска в 6:47, со станции Гурьевск-Новый — в 7:24, от остановки Гурьевск-Центр — в 7:30. На Северный вокзал поезд будет прибывать в 7:42, на Южном вокзале останавливаться не станет, а сразу проследует до Киевской.

«В пути следования также запланированы остановки на остановочных пунктах Славянское, Добрино, Баевка-2, Баевка-1 и на станции Кутузово», — отметили в КЖД.

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