Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Израиль решил ускорить выдворение украинцев
Секс сокращает жизнь
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Друзья детства создали сенсационную игрушку и стали миллиардерами
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Кристина Асмус устроила откровенную съёмку в ванной
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
14События недели в фотографиях
14:45 (мск), источник: Sputnik.by

Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре — Геминиды

Следующий звездный дождь обещают 14 декабря; за час можно будет рассмотреть до 120 метеоров.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сегодняшним метеоритным потоком Ориониды звездные дожди в этом году не закончатся. Уже в начале декабря можно будет наблюдать за одним из крупнейших метеорных потоков, рассказали в Минском планетарии.

«Один из мощнейших метеорных потоков Геминиды пройдет 4—17 декабря, максимум можно будет наблюдать 14 декабря, активность потока — до 120 метеоров в час», — рассказал заведующий планетарием Александр Микулич.

В 2011 году можно было наблюдать падение до двухсот метеоров в час во время пика метеорного потока Геминиды.

Чаще всего падающие звезды, которые как будто вылетают из конкретного созвездия, — это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Сегодня в ночь можно будет наблюдать пик метеоритного дождя, летящего из хвоста кометы Галлея. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.

Астрономы зарегистрировали около тысячи метеоритных потоков; подтверждение получили только 64 из них. Почти триста ожидают подтверждения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тридцать пятая годовщина трагедии на футбольном матче Спартак - Харлем
Архитектор Дворца Республики: не стыдно за проект, и это не саркофаг
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Роспотребнадзор возобновил запрет на «Боярышник»
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу, и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь