Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре — Геминиды

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сегодняшним метеоритным потоком Ориониды звездные дожди в этом году не закончатся. Уже в начале декабря можно будет наблюдать за одним из крупнейших метеорных потоков, рассказали в Минском планетарии.

«Один из мощнейших метеорных потоков Геминиды пройдет 4—17 декабря , максимум можно будет наблюдать 14 декабря, активность потока — до 120 метеоров в час», — рассказал заведующий планетарием Александр Микулич.

В 2011 году можно было наблюдать падение до двухсот метеоров в час во время пика метеорного потока Геминиды.

Чаще всего падающие звезды, которые как будто вылетают из конкретного созвездия, — это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Сегодня в ночь можно будет наблюдать пик метеоритного дождя, летящего из хвоста кометы Галлея. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.