Сколько звезд на небе: сегодня смотрим Ориониды, в декабре — Геминиды
Следующий звездный дождь обещают 14 декабря; за час можно будет рассмотреть до 120 метеоров.
Следующий звездный дождь обещают 14 декабря; за час можно будет рассмотреть до 120 метеоров.
МИНСК, 20 окт — Sputnik. Сегодняшним метеоритным потоком Ориониды звездные дожди в этом году не закончатся. Уже в начале декабря можно будет наблюдать за одним из крупнейших метеорных потоков, рассказали в Минском планетарии.
«Один из мощнейших метеорных потоков Геминиды пройдет
В 2011 году можно было наблюдать падение до двухсот метеоров в час во время пика метеорного потока Геминиды.
Чаще всего падающие звезды, которые как будто вылетают из конкретного созвездия, — это осколки льда и пыли, тянущиеся за хвостом кометы. Сегодня в ночь можно будет наблюдать пик метеоритного дождя, летящего из хвоста кометы Галлея. Специалисты говорят, что 2017 год хорошо подходит для тех, кто любит наблюдать за подобными метеоритными потоками.
Астрономы зарегистрировали около тысячи метеоритных потоков; подтверждение получили только 64 из них. Почти триста ожидают подтверждения.