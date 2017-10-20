Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
16:20 (мск), источник: ТАСС

Велосипедистов-нарушителей в Свердловской области начнут штрафовать

С начала года в регионе зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами, в результате которых пострадали 56 человек, шестеро погибли.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября./ТАСС/. Сотрудники дорожной полиции в Свердловской области планируют со следующего лета начать штрафовать велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения на пешеходных переходах и при езде по тротуару, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.

«Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия (в отношении велосипедистов — прим. ТАСС), потому что это уже становится угрозой», — сказал он. По его словам, уже подготовлен документ в адрес администрации города с просьбой предоставить полную информацию о велодорожках, где установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

По данным пресс-службы областного управления ГИБДД, ранее сотрудники также могли штрафовать велосипедистов-нарушителей, но ранее с ними в основном проводили разъяснительные беседы. По данным ведомства, за девять месяцев 2017 года зарегистрировано 62 ДТП с велосипедистами. В результате шесть человек погибли и 56 пострадали, причем 38 пострадавших — по вине велосипедистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мединский может издать часть своей диссертации в форме монографии
Рогозин о покупке чужого софта: мы просто бомбу затаскиваем в свой дом
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь