Велосипедистов-нарушителей в Свердловской области начнут штрафовать

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября./ТАСС/. Сотрудники дорожной полиции в Свердловской области планируют со следующего лета начать штрафовать велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения на пешеходных переходах и при езде по тротуару, сообщил ТАСС начальник регионального управления ГИБДД Юрий Демин.

«Со следующего сезона мы будем принимать меры административного воздействия (в отношении велосипедистов — прим. ТАСС), потому что это уже становится угрозой», — сказал он. По его словам, уже подготовлен документ в адрес администрации города с просьбой предоставить полную информацию о велодорожках, где установлены дорожные знаки и нанесена разметка.