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15:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 21 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 21 октября ожидается облачная погода с прояснениями.

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Источник: Башинформ

Местами пройдет небольшой мокрый снег. Прогнозируются слабый гололед и установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, при прояснениях до -11, днем -2,+3.

В региональном МЧС водителей предупредили, что на отдельных участках трасс ночью и утром ожидается туман с видимостью 500−1000 метров.

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