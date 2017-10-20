В Башкирии 21 октября прогнозируются мокрый снег и гололедица
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 21 октября ожидается облачная погода с прояснениями.
УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 21 октября ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами пройдет небольшой мокрый снег. Прогнозируются слабый гололед и установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер
В региональном МЧС водителей предупредили, что на отдельных участках трасс ночью и утром ожидается туман с видимостью 500−1000 метров.