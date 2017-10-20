Легендарный сталинградский тополь будет расти в районах Волгоградской области

При помощи генетического материала тополя с Аллеи Героев в центре Волгограда, пережившего войну, были выращены молодые деревца, которые сегодня уже украшают скверы в Волгограде, Смоленске, Мурманске, Пензе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, а также республиках Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Старт уникальному проекту был дан комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области четыре года назад.

Напомним, тополь-герой стал победителем интернет-голосования за дерево-символ Волгоградской области и был высажен на Аллее России в Севастополе. Открывает сталинградский тополь и Аллею России у подножия Мамаева кургана. В этом году патриотическая акция, посвященная 75-летию Сталинградской Победы, по высадке легендарного волгоградского дерева-долгожителя пройдет во всех 33 муниципальных районах, а также в городских округах Волгоградской области.