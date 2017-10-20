Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Назначен временный директор театра Джигарханяна
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:26 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Легендарный сталинградский тополь будет расти в районах Волгоградской области

Как сообщают в пресс-службе обладминистрации, в 33 районах области в преддверии 75-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве высадят молодые деревца, полученные в региональном ботаническом саду из побегов знаменитого сталинградского тополя.

При помощи генетического материала тополя с Аллеи Героев в центре Волгограда, пережившего войну, были выращены молодые деревца, которые сегодня уже украшают скверы в Волгограде, Смоленске, Мурманске, Пензе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, а также республиках Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия. Старт уникальному проекту был дан комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области четыре года назад.

Напомним, тополь-герой стал победителем интернет-голосования за дерево-символ Волгоградской области и был высажен на Аллее России в Севастополе. Открывает сталинградский тополь и Аллею России у подножия Мамаева кургана. В этом году патриотическая акция, посвященная 75-летию Сталинградской Победы, по высадке легендарного волгоградского дерева-долгожителя пройдет во всех 33 муниципальных районах, а также в городских округах Волгоградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
К середине лета - снова без жары
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь