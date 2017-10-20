Белорусы будут отдыхать с 5 по 7 ноября, суббота будет рабочей

Источник: AP 2017

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Ноябрьские праздники подарят белорусам возможность отдохнуть 5, 6 и 7 ноября, а суббота (4 ноября) будет рабочим днем.

Такое решение было закреплено 9 ноября 2016 года постановлением Совета министров № 912.

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«В соответствии с частью шестой статьи 136 Трудового кодекса Беларуси Совет министров постановляет: перенести рабочие дни в 2017 году: с понедельника 6 ноября на субботу 4 ноября», — говорится в постановлении.

День Октябрьской революции отмечается в Беларуси 7 ноября и считается государственным праздником. В этом году он приходится на вторник.

Таким образом, с учетом постановления правительства, выходными днями будут воскресенье (5 ноября), понедельник (6 ноября) и вторник (7 ноября). Суббота (4 ноября) будет рабочим днем.