В Ростовской области учреждено почётное звание для трудовых династий
Губернатор Василий Голубев учредил новое почётное звание — «Трудовая династия Дона».
Губернатор Василий Голубев учредил новое почётное звание — «Трудовая династия Дона».
Как сообщает сайт донского правительства, звание будут присуждать за значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственности поколений, а также суммарный стаж трудовой династии не менее 50 лет.
Ежегодно это смогут получить не более трёх династий.