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16:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области учреждено почётное звание для трудовых династий

Губернатор Василий Голубев учредил новое почётное звание — «Трудовая династия Дона».

Как сообщает сайт донского правительства, звание будут присуждать за значительный вклад в формирование трудовых традиций, сохранение семейных ценностей и преемственности поколений, а также суммарный стаж трудовой династии не менее 50 лет.

Ежегодно это смогут получить не более трёх династий.

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