21 октября в Казани временно изменится схема движения автобусного маршрута № 46
(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 21 октября в Казани будет временно изменена схема движения автобусного маршрута № 46 «Ж.к. “Экопарк Дубрава” — Профилакторий».
(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 21 октября в Казани будет временно изменена схема движения автобусного маршрута № 46 «Ж.к. “Экопарк Дубрава” — Профилакторий».
С 6.00 до 19.00 транспорт будет курсировать в следующем порядке: ул. Дубравная — ул. Комиссара Габишева — ул. Сафиуллина — ул. Ю. Фучика — далее по маршруту.
Изменения связаны с работами по обустройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Академика Завойского, сообщает Комитет по транспорту.