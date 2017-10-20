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15:46 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

21 октября в Казани временно изменится схема движения автобусного маршрута № 46

(Город Казань KZN.RU, 20 октября). 21 октября в Казани будет временно изменена схема движения автобусного маршрута № 46 «Ж.к. “Экопарк Дубрава” — Профилакторий».

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 6.00 до 19.00 транспорт будет курсировать в следующем порядке: ул. Дубравная — ул. Комиссара Габишева — ул. Сафиуллина — ул. Ю. Фучика — далее по маршруту.

Изменения связаны с работами по обустройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул. Академика Завойского, сообщает Комитет по транспорту.

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