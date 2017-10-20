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15:40 (мск), источник: ЮГА.ру

В горах Сочи из-за снега закрыли туристические маршруты

В горах Красной Поляны из-за снежного покрова высотой более 30 см на вершинах закрыли пешие туристические маршруты.

Источник: ЮГА.ру

«В связи с сезонным залеганием существенного снегового покрова выше 2 тыс. м над уровнем моря закрываются для посещения пешком экскурсионно-туристические маршруты “Урочище Имеретинка” и “Река Аджара — озеро Кардывач”», — сообщили в Кавказском биосферном заповеднике.

Напомним, на горнолыжных курортах Сочи в минувшие выходные выпал снег, местами высота покрова достигала 10−15 см, а в зоне «Цирк-2» — около 40 см.

Как сообщали Юга.ру, 29 августа в горах Сочи впервые за 20 лет первый снег выпал в августе. 3 октября в Красной Поляне выпал первый снег перед горнолыжным сезоном.

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