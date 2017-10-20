В горах Сочи из-за снега закрыли туристические маршруты
В горах Красной Поляны
В горах Красной Поляны
«В связи с сезонным залеганием существенного снегового покрова выше 2 тыс. м над уровнем моря закрываются для посещения пешком
Напомним, на горнолыжных курортах Сочи в минувшие выходные выпал снег, местами высота покрова достигала 10−15 см, а в зоне «Цирк-2» — около 40 см.
Как сообщали Юга.ру, 29 августа в горах Сочи впервые за 20 лет первый снег выпал в августе. 3 октября в Красной Поляне выпал первый снег перед горнолыжным сезоном.