В Волгограде продолжается благоустройство парковых зон

Зеленая зона давно нуждалась в реконструкции. В этом году коммунальные работники покрасили танк, а также заменили тротуарное покрытие рядом с постаментом.

Очередным этапом обновления территории стала высадка здесь тополей, выращенных из побегов знаменитого Сталинградского тополя. В посадке деревьев приняли участие как ветераны, так и студенты совместно с представителями общественности.

В дальнейшем районные власти планируют здесь засеять газон, посадить молодые деревья и кустарники, провести поливочный водопровод протяженностью 250 метров, установить уличное освещение и флагштоки.

— Мы одобряем идеи, которые касаются увековечивания памяти воинов Сталинградской битвы и благоустройства памятных мест, расположенных на территории района, — отметила председатель совета ветеранов Красноармейского района Людмила Бережнова. — Реконструкция этой зоны позволит проводить здесь патриотические мероприятия с молодежью и ветеранами.

Добавим, что в Красноармейском районе также продолжается обновление парка «Юбилейный». Зеленую зону дополнили 75 деревьев каштана и туи, высаженные ветеранами Великой Отечественной войны, школьниками, студентами и неравнодушными жителями района.

— Посадочный материал выращен в дендрарии Красноармейского района, все саженцы прекрасно адаптированы к нашему климату, — рассказал глава администрации Красноармейского района Антон Конин. — Мероприятие является символичным в рамках подготовки Красноармейского района к празднованию 75-й годовщины победы в Сталинградской битве.

В прошлом году в парке «Юбилейный» уже высадили несколько десятков саженцев клена, ясеня, крымской сосны и березы. В этом году парк рядом с набережной дополнили 22 молодые ели высотой до двух метров. Для ухода за молодыми посадками был проложен поливочный водопровод, для отдыха горожан установили удобные парковые скамейки и урны. Изюминкой обновленной территории стал плоскостной фонтан «Исполнение желаний» площадью сто десять квадратных метров.

По словам Антона Конина, в обновленном парке также планируется установить детские аттракционы для того, чтобы место стало максимально комфортным для семейного отдыха.