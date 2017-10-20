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16:15 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде суд запретил продажу алкоголя в двух магазинах

Прокурор добился судебного запрета на продажу алкоголя в двух сетевых магазинах в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Клопс.ru

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в магазинах на Советском проспекте и ул. Озерова продаёт алкогольную продукцию (водку, вино, коньяк и другие) без лицензии. Кроме того, торговая точка на Озерова находится рядом с образовательным учреждением. Там располагается кадетская школа-интернат Андрея Первозванного.

По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд иск с требованием запретить индивидуальному предпринимателю розничную продажу алкогольной продукции в двух торговых точках. Суд требования прокурора района удовлетворил в полном объёме.

В феврале 2017 года было сообщение, что расследуется уголовное дело по факту поддельных акцизных марок в черняховском магазине сети «Бутыль». В мае жители Зеленоградска пожаловались на торговлю спиртными напитками сети магазина «Бутыль» по ночам на привокзальной площади.

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