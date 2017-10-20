В Калининграде суд запретил продажу алкоголя в двух магазинах

Источник: Клопс.ru

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель в магазинах на Советском проспекте и ул. Озерова продаёт алкогольную продукцию (водку, вино, коньяк и другие) без лицензии. Кроме того, торговая точка на Озерова находится рядом с образовательным учреждением. Там располагается кадетская школа-интернат Андрея Первозванного.

По результатам проверки прокурор Центрального района направил в суд иск с требованием запретить индивидуальному предпринимателю розничную продажу алкогольной продукции в двух торговых точках. Суд требования прокурора района удовлетворил в полном объёме.