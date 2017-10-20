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15:42 (мск), источник: Uralpress.ru

ГИБДД просит южноуральцев воздержаться от дальних поездок в выходные

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, не сменивших летние колеса на зимние, временно не пользоваться автотранспортом и отказаться от дальних поездок в выходные дни в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД области, в настоящее время на автодороге Москва — Челябинск в районе перевала «Уреньга» идет снег с дождем. По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и в дневные часы субботы ожидается местами небольшой снег, поземок. В ночное время прогнозируется понижение температуры. Это приведет к гололедице на отдельных участках дорог.

«При таких погодных условиях из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску совершения дорожно-транспортного происшествия», — предупреждают в ГИБДД.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД. Они будут осуществлять надзор за движением и в случае необходимости оказывать своевременную помощь автомобилистам.

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