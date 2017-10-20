ГИБДД просит южноуральцев воздержаться от дальних поездок в выходные

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД области, в настоящее время на автодороге Москва — Челябинск в районе перевала «Уреньга» идет снег с дождем. По данным Челябинского Гидрометцентра, предстоящей ночью и в дневные часы субботы ожидается местами небольшой снег, поземок. В ночное время прогнозируется понижение температуры. Это приведет к гололедице на отдельных участках дорог.