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16:01 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермяк придумал новый дизайн для российской валюты

На денежных купюрах пермяк нарисовал известных ученых и изобретателей России.

Источник: Вести - Пермь

Пермяк Егор Шабанов разработал новый дизайн российских купюр с изображением ученых — изобретателей Александра Попова, Константина Циолковского, химика Дмитрия Менделеева, инженера Владимира Шухова и генетика Николая Дубинина.

Как рассказал разработчик изданию 59.ru, идея концепции — от прошлого к будущему. На лицевой стороне банкнот ученые на фоне черновиков и своих работ. На оборотной стороне — то, чего достигла наука благодаря их вкладу.

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В начале октября Центробанк презентовал две новых купюры — 200 и 2000 рублей. На них размещены символы Севастополя, а также мост на остров Русский на Дальнем Востоке и на обратной стороне космодром Восточный в Амурской области.

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