Пермяк придумал новый дизайн для российской валюты

Как рассказал разработчик изданию 59.ru, идея концепции — от прошлого к будущему. На лицевой стороне банкнот ученые на фоне черновиков и своих работ. На оборотной стороне — то, чего достигла наука благодаря их вкладу.

В начале октября Центробанк презентовал две новых купюры — 200 и 2000 рублей. На них размещены символы Севастополя, а также мост на остров Русский на Дальнем Востоке и на обратной стороне космодром Восточный в Амурской области.