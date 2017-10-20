Более 100 спецмашин будут чистить зимой снег на федеральных автотрассах в Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, на уборку снега и очистку наледи на нижегородских участках трасс М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов выйдут 58 комбинированных дорожных машин (КДМ), семь автогрейдеров, четыре роторных снегоочистителя, 13 экскаваторов и погрузчиков, пять бульдозеров и 18 тракторов.

«Комбинированные дорожные машины и транспорт инженерно-технических работников подрядных организаций оснащены рациями для связи с большегрузами и оповещения на случай заторовых ситуаций при ухудшении погодных условий», — говорится в сообщении.

Для обработки дорожного покрытия заготовлено порядка 41 тысячи тонн пескосоляной смеси и 9,5 тысяч тонн реагентов, а также обустроено 15 пескобаз.

За дорожной и погодной обстановкой на трассах М-7 «Волга» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов следят 12 метеостанций и 14 постов видеоконтроля. «Эти комплексы позволяют диспетчерской службе оперативно оценивать состояние дорожного покрытия и окружающей среды, условия проезда, а также формировать прогноз погодных условий на ближайшие два — четыре часа и заблаговременно направлять дорожную технику на нужные участки трасс», — отмечается в сообщении.