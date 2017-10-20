В Нижегородской области планируют увеличить производство рыбы в 2,5 раза

Источник: Reuters

В Нижегородской области планируется увеличить производство рыбы в 2,5 раза к 2020 году. Об этом сообщает и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, необходимо сделать рыбную продукцию более доступной для нижегородцев. «Увеличение производства и рост конкуренции позволят сдержать рост цен для покупателей, — говорит Евгений Люлин. Нам нужно не только увеличить производство рыбы, но и расширить ассортимент рыбной продукции. В частности, реализация программы позволит выращивать клариевого сома».