В Нижегородской области планируют увеличить производство рыбы в 2,5 раза
Рост конкуренции позволит сдержать повышение цен для покупателей.
Рост конкуренции позволит сдержать повышение цен для покупателей.
В Нижегородской области планируется увеличить производство рыбы в 2,5 раза к 2020 году. Об этом сообщает и.о.
По его словам, необходимо сделать рыбную продукцию более доступной для нижегородцев. «Увеличение производства и рост конкуренции позволят сдержать рост цен для покупателей, — говорит Евгений Люлин. Нам нужно не только увеличить производство рыбы, но и расширить ассортимент рыбной продукции. В частности, реализация программы позволит выращивать клариевого сома».
В программу господдержки входят: субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов. Также обсуждается возможность создания регионального