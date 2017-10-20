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16:22 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области планируют увеличить производство рыбы в 2,5 раза

Рост конкуренции позволит сдержать повышение цен для покупателей.

Источник: Reuters

В Нижегородской области планируется увеличить производство рыбы в 2,5 раза к 2020 году. Об этом сообщает и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, необходимо сделать рыбную продукцию более доступной для нижегородцев. «Увеличение производства и рост конкуренции позволят сдержать рост цен для покупателей, — говорит Евгений Люлин. Нам нужно не только увеличить производство рыбы, но и расширить ассортимент рыбной продукции. В частности, реализация программы позволит выращивать клариевого сома».

В программу господдержки входят: субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов. Также обсуждается возможность создания регионального селекционно-генетического рыбоводческого центра.

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