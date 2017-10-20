На следующей неделе может выпасть первый снег

Источник: Ежедневник.by

Понижение температуры воздуха вплоть до нуля градусов обещают синоптики на следующей неделе, сообщили в Гидромете.

На выходных погоду в стране обусловит холодная периферия антициклона, центр которого будет смещаться с Финляндии, только на юго-западе Беларуси будет относительно тепло.

«21 октября ночью кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+4°С, Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+10°С, Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+9°С, Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+13°С», — сообщили Sputnik в пятницу в Гидромете.

В воскресенье также местами ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман, сказали синоптики.

По их словам, температура воздуха минимальная ночью составит от —3°С до +3°С, Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+ Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+7°С, Температура воздуха минимальная ночью будет +2..+13°С.