Случайная находка опровергла представления о потерях в войнах в Крыму

Источник: Центральный музей Тавриды

Ранее считалось, что за все шесть лет одной из самых значимых русско-турецких войн за Крым в разных регионах полуострова погибли 550 наших военных. Однако в Перекопе обнаружены останки как минимум 681 солдата и офицера, погибших, скорее всего, в одном бою. Корреспондент ТАСС узнавал подробности у поисковиков и археологов.

Сапог в подвале

Обнаруженные остатки кожаных сапог при рытье подвала на дачном участке под городом Армянском на севере Крыма неожиданно привели к сенсации, рассказал корреспонденту ТАСС руководитель поискового отряда «Память Перекопа» Дмитрий Косякин.

Один из местных жителей рассказал нам, что, копая подвал, обнаружил в земле остатки кожаных сапог. Тут же вызвал нас, зная, что мы занимаемся поисковыми работами в местах, где раньше велись бои. Дмитрий Косякин Руководитель поискового отряда «Память Перекопа»

Подвал его знакомый решил вырыть на участке в полузаброшенном дачном кооперативе неподалеку от знаменитого Турецкого или Перекопского вала, который некогда преграждал захватчикам путь на полуостров. Ожесточенные бои здесь велись начиная со времен скифов и древних греков.

Руководитель поискового отряда говорит, что поначалу думал, что это останки немецких или советских солдат Великой Отечественной войны. Было проделано несколько шурфов в земле на глубину до метра.

Источник: Центральный музей Тавриды

«Подняв на поверхность несколько находок — пуговицу, предметы амуниции, мы поняли, что это захоронение не относится к Великой Отечественной войне. Оно не немецкое и не советское, а относится к более раннему периоду», — говорит Косякин.

За консультацией поисковики обратились к специалистам в Центральный музей Тавриды, которые предположили, что находки относятся к русско-турецкой войне 1768−1774 годов, в ходе которой войска князя Василия Долгорукова заняли Крым.

Раскопки продолжались около двух с половиной месяцев. На поверхность были подняты останки и многочисленные артефакты, среди которых монеты, пули, шпага, остатки обмундирования, трубки, кольца, пуговицы, деревянная шкатулочка.

Захоронение, скорее всего, делалось в спешке, поскольку убитых просто сваливали в ямы, вместе и солдат, и офицеров. Руководитель поисковиков считает, что хоронили, вероятнее всего, неприятельские солдаты или местное население.

«В архивах говорится, что татары и турки срывали крестики с русских бойцов, чтобы не попали к своему Богу. Было такое поверье. Поэтому в захоронении нательных крестиков и иконок почти нет», — предполагает Дмитрий Косякин.

Корпус Берга?

Косякин не исключает, что найденные останки могли принадлежать солдатам и офицерам корпуса русского генерала Берга, который летом 1770 года был послан с задачей не выпустить из Крыма турецко-татарские войска.

Источник: Центральный музей Тавриды

К этому выводу руководитель поисковиков пришел, анализируя найденные монеты. Все они отчеканены ранее 1770 года. История этого похода недостаточно изучена до сих пор. Ряд ранних исторических свидетельств говорит о том, что поход был успешным. Кроме того, считалось, что русские понесли потери всего в восемь убитых, а турецко-татарское войско — в две тысячи. Теперь, если датировка находок подтвердится, это будет свидетельствовать о гораздо большем ущербе для наших войск.

Возможно, это останки солдат, павших спустя год при взятии Крыма войсками 2-й русской армии, которой командовал князь Василий Долгоруков.

Историк Андрей Мальгин, директор Центрального музея Тавриды, куда были сданы находки, осторожен в оценках и говорит, что артефакты в настоящее время изучаются музейными работниками.

Пока обнаруженные находки (пуговицы, монеты, фрагменты амуниции), позволяют говорить, что погибшие — солдаты и офицеры 2-й русской армии князя Долгорукова, но, возможно, это и более раннее захоронение. Все будет выяснено после тщательного обследования. Затем будет составлен акт о музеифекации. Андрей Мальгин Директор Центрального музея Тавриды

Для Крыма, считает он, результаты раскопок уникальны: это впервые найденное массовое захоронение русских воинов, сражавшихся в русско-турецких войнах за Крым.

Точная датировка, считает Косякин, возможна после продолжения раскопок и новых находок. Раскопки необходимо продолжать, чтобы опередить «черных копателей», ведь территория захоронения не охраняется. Прибыв первый раз на место, поисковики обнаружили, что до них там уже успели «поработать». Часть ям была вскрыта, кости были разбросаны и лежали на поверхности. Возможно, число убитых фактически выше, чем обнаруженных сейчас останков.

Источник: Центральный музей Тавриды

Беречь память

Поисковый отряд «Память Перекопа» создан около четырех лет назад. Занимается поиском воинских захоронений группа энтузиастов — работники Крымской таможни, индивидуальные предприниматели, рабочие с местного химического завода, всего 12 человек. Выходят в поиск в свободное от основной работы время.

«Мы разных профессий, но объединяет нас одно — любовь к истории, бережное отношение к памяти павших воинов — защитников Родины», — говорит Дмитрий, оба деда которого прошли Великую Отечественную, освобождали страны Европы, были ранены, награждены.

Поисковики через много лет после войны сообщают родственникам о том, где погибли их родные. В 2015 году по найденному медальону была установлена личность бойца Василия Никитовича Погорелова из Моздока, который погиб в 1941 году при обороне Крыма у села Пушкино Красноперекопского района. На перезахоронение приезжала его внучка из Санкт-Петербурга.

По медали «За Отвагу» установлена личность старшего лейтенанта Ефима Семеновича Шлейбмана, который погиб 18 ноября в 1943 году в районе села Вишневка того же района, а его останки нашли спустя 73 года, в этот же день, 18 ноября 2016 года. На перезахоронение приезжал его племянник из Израиля.