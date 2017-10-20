Катрин Денев назвала «ужасной» интернет-кампанию против домогательств

Источник: AP 2017

На фоне скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном пользователи соцсетей, в том числе во Франции, начали рассказывать свои истории, так или иначе связанные с этой темой.

По словам Денев, подобный поток сообщений в интернете «ужасен».

«Об этом интересно говорить таким образом? Это помогает? Это добавит что-нибудь? Это решит проблему хоть как-нибудь? » — заявила актриса.

Вместе с тем, Денев выразила сочувствие жертвам домогательств, отметив, что для женщин, у которых есть только такой способ высказаться, ситуация ужасна.