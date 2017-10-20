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16:56 (мск), источник: Газета.Ру

Катрин Денев назвала «ужасной» интернет-кампанию против домогательств

Французская актриса Катрин Денев назвала «ужасной» интернет-кампанию против сексуальных домогательств, но отметила, что сочувствует жертвам подобного поведения. Об этом пишет The Guardian.

Источник: AP 2017

На фоне скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном пользователи соцсетей, в том числе во Франции, начали рассказывать свои истории, так или иначе связанные с этой темой.

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По словам Денев, подобный поток сообщений в интернете «ужасен».

«Об этом интересно говорить таким образом? Это помогает? Это добавит что-нибудь? Это решит проблему хоть как-нибудь?» — заявила актриса.

Вместе с тем, Денев выразила сочувствие жертвам домогательств, отметив, что для женщин, у которых есть только такой способ высказаться, ситуация ужасна.

На вопрос, сталкивалась ли она сама с насилием или домогательствами, Денев ответила: «Я никогда ничего об этом не говорила, и я не собираюсь что-либо говорить вам».

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18 октября© Ньюстюб
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