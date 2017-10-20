Минусовые температуры ударят по Челябинску в ближайшие дни

В предстоящие выходные в Челябинской области существенно похолодает: днем столбик термометра не будет подниматься выше 3−5 градусов, а по ночам в ясную погоду ожидаются заморозки до минус 8, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Челябинского Гидрометцентра.

Так, в субботу днем при переменной облачности и порывистом северо-западном ветре столбик термометра не превысит отметку плюс 5 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, поземку, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью похолодает до 8 градусов мороза.

В воскресенье днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ожидается ясная погода с переменной облачностью, без осадков. Ночью морозы — до минус 8.