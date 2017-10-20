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15:55 (мск), источник: dostup1.ru

Минусовые температуры ударят по Челябинску в ближайшие дни

Суббота будет пасмурной и снежной, воскресенье — солнечным и холодным.

В предстоящие выходные в Челябинской области существенно похолодает: днем столбик термометра не будет подниматься выше 3−5 градусов, а по ночам в ясную погоду ожидаются заморозки до минус 8, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Челябинского Гидрометцентра.

Так, в субботу днем при переменной облачности и порывистом северо-западном ветре столбик термометра не превысит отметку плюс 5 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, поземку, на отдельных участках дорог — гололедица. Ночью похолодает до 8 градусов мороза.

В воскресенье днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ожидается ясная погода с переменной облачностью, без осадков. Ночью морозы — до минус 8.

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных ДТП и заторах на трассе М-5 в Челябинской области — от Златоуста до Аши дороги уже сейчас засыпает мокрым снегом.

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