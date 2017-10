Голодец пообещала оставить УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ в программе «5−100»

Напомним, программа «5−100» предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов — Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд руб.