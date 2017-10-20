Голодец пообещала оставить УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ в программе «5−100»

«Все вузы которые принимают участие в этой программе, 21 вуз, будут продолжать участие в этой программе. Формула предполагает, что будут финансироваться все вузы, — цитирует Голодец ТАСС.
«И в ближайшее время
Напомним, ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила перераспределить финансирование вузов в рамках проекта «5−100». По ее мнению, оставшиеся государственные средства в размере 29 млрд руб., выделенные на «5−100» до 2020 года, необходимо распределить только между шестью эффективными
По мнению Васильевой, только так можно выполнить задачу, поставленную президентом, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятерку лучших вузов мира.
Напомним, программа «5−100» предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов — Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд руб.