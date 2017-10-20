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15:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Голодец пообещала оставить УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ в программе «5−100»

Вице-премьер российского правительства Ольга Голодец пообещала оставить УрФУ, ТюмГУ и ЮУрГУ в программе «5−100». Она подчеркнула, что формула предполагает финансовую поддержку всех учебных заведений.

Источник: РИА "Новости"

«Все вузы которые принимают участие в этой программе, 21 вуз, будут продолжать участие в этой программе. Формула предполагает, что будут финансироваться все вузы, — цитирует Голодец ТАСС.

«И в ближайшее время 27—28 октября в Екатеринбурге соберется международный совет, который оценит движение каждого из вузов. У нас есть заметные хорошие изменения, и я думаю, что они будут по достоинству оценены», — добавила вице-премьер.

Напомним, ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева предложила перераспределить финансирование вузов в рамках проекта «5−100». По ее мнению, оставшиеся государственные средства в размере 29 млрд руб., выделенные на «5−100» до 2020 года, необходимо распределить только между шестью эффективными вузами-участниками проекта, которые смогли за три года проекта войти в топ-100 мировых предметных рейтингов. Среди них: Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», НИУ «Высшая школа экономики», Университет ИТМО, Новосибирский государственный университет.

По мнению Васильевой, только так можно выполнить задачу, поставленную президентом, чтобы к 2020 году эти вузы вошли в пятерку лучших вузов мира.

Напомним, программа «5−100» предполагает, что к 2020 году пять российских вузов должны войти в топ-100 лучших университетов мира по версии одного из мировых рейтингов — Times Higher Education (THE), Quacquarelli Symonds (QS) или The Academic Ranking of World Universities (ARWU). За три года на проект было выделено 50 млрд руб.

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