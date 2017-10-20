В семье из Балтийска родилась девочка весом почти семь килограммов
Жительница Балтийска Юлия Вильмс родила девочку весом 6 кг 870 г и ростом 60 см. Об этом сообщает газета «Страна Калининград».
Жительница Балтийска Юлия Вильмс родила девочку весом 6 кг 870 г и ростом 60 см. Об этом сообщает газета «Страна Калининград».
Малышка появилась на свет 22 августа в калининградском роддоме № 1, женщина родила естественным путём, кесарево сечение не понадобилось.
По словам Юлии Вильмс, она не ожидала, что дочка будет такой крупной. «За всю беременность я сама набрала 13 кг, это практически в пределах нормы. Скорее всего, сказалась генетика: я и сама родилась крупной — 5 200 г», — сообщила женщина.
Как рассказала заведующая родильным отделением роддома № 1 Раиса Шульга, дети с рекордно большим весом появляются на свет примерно