В семье из Балтийска родилась девочка весом почти семь килограммов

По словам Юлии Вильмс, она не ожидала, что дочка будет такой крупной. «За всю беременность я сама набрала 13 кг, это практически в пределах нормы. Скорее всего, сказалась генетика: я и сама родилась крупной — 5 200 г», — сообщила женщина.