Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
МИД Польши выразил недовольство частыми визитами Путина в Венгрию
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Мы скоро придем» — в ДНР поведали о листовках с главой Пентагона
Обнаженная Асмус показала кадры из ванной - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:13 (мск), источник: РИА Крым

Крымские депутаты пройдутся по школам с термометрами

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт — РИА Новости Крым. Депутаты Госсовета Крыма в начале отопительного сезона измерят температуру воздуха в школах. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, акты готовности, которые предоставили учебные заведения, являются лишь формальностью. Поэтому на сессии ГС было принято решение проверить все школы после запуска котелен.

«Когда мы видим акт, не знаем, как школа будет отапливаться, проведена только формальная часть. Поэтому мы на сессии поручили депутатам, когда начнется отопительный сезон в каждой закрепленной за ними территории обойти все школы с термометром и сделать замеры. Многие дали справки, но в них отражено, что школы обогреваются электричеством, но это спорный вопрос, как будет соблюдаться режим. За этими школами мы будем наблюдать в полной мере», — сказал Константинов.

Вместе с тем он признал, что не все соцобъекты на сегодняшний день готовы к зиме. Речь идет об одной школе в Нижнегорском районе, четырех детских садах и двух объектах здравоохранения в ряде городов. Решить вопрос по ним планируется до 25 октября.

Кроме того, добавил спикер, 500 многоэтажных домов в Крыму вообще не имеют системы отопления. «Это, как правило, ведомственные дома, брошенные в период развала Союза. Люди там приспособились топить радиаторами. Технически подать тепло сейчас нет возможности, нужно строить котельную. Однако технических решений нет, их никто не прорабатывал. Мы рекомендовали министру (ЖКХ — ред.) сделать совестно с нашим профильным комитетом программу, чтобы год за годом хоть в 10−20 домах запускать отопление», — отметил Константинов.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства РК Марина Горбатюк сообщила, что в 14 муниципалитетах Крыма начался отопительный сезон, запущены 247 котелен.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Ефим Фикс стал вице-спикером крымского парламента
В ЛГБТ-движении рассказали, зачем Крыму гей-парады
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь