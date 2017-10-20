Крымские депутаты пройдутся по школам с термометрами

Источник: РИА "Новости"

По его словам, акты готовности, которые предоставили учебные заведения, являются лишь формальностью. Поэтому на сессии ГС было принято решение проверить все школы после запуска котелен.

«Когда мы видим акт, не знаем, как школа будет отапливаться, проведена только формальная часть. Поэтому мы на сессии поручили депутатам, когда начнется отопительный сезон в каждой закрепленной за ними территории обойти все школы с термометром и сделать замеры. Многие дали справки, но в них отражено, что школы обогреваются электричеством, но это спорный вопрос, как будет соблюдаться режим. За этими школами мы будем наблюдать в полной мере», — сказал Константинов.

Вместе с тем он признал, что не все соцобъекты на сегодняшний день готовы к зиме. Речь идет об одной школе в Нижнегорском районе, четырех детских садах и двух объектах здравоохранения в ряде городов. Решить вопрос по ним планируется до 25 октября.

Кроме того, добавил спикер, 500 многоэтажных домов в Крыму вообще не имеют системы отопления. «Это, как правило, ведомственные дома, брошенные в период развала Союза. Люди там приспособились топить радиаторами. Технически подать тепло сейчас нет возможности, нужно строить котельную. Однако технических решений нет, их никто не прорабатывал. Мы рекомендовали министру (ЖКХ — ред.) сделать совестно с нашим профильным комитетом программу, чтобы год за годом хоть в 10−20 домах запускать отопление», — отметил Константинов.