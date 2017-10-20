Более 140 кг «санкционных» груш изъято на плодоовощной базе в Нижнем Новгороде
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Согласно информации, проверка проводилась в связи с выявлением «санкционной продукции». В ходе проверки и была выявлена партия груш, завезенная из Польши.
В связи с тем, что данная продукция является запрещенной к реализации на территории Российской федерации, она была изъята и впоследствии уничтожена.
Ранее сообщалось, что партия польских груш уничтожена в Нижегородской области.
Между тем поставка в РФ фруктов из Польши и из ряда иных стран Европейского Союза согласно постановлению правительства РФ запрещена. 200 кг груш изъято из незаконного оборота и уничтожено.