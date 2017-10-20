Более 140 кг «санкционных» груш изъято на плодоовощной базе в Нижнем Новгороде

Согласно информации, проверка проводилась в связи с выявлением «санкционной продукции». В ходе проверки и была выявлена партия груш, завезенная из Польши.

В связи с тем, что данная продукция является запрещенной к реализации на территории Российской федерации, она была изъята и впоследствии уничтожена.

Ранее сообщалось, что партия польских груш уничтожена в Нижегородской области.