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17:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 140 кг «санкционных» груш изъято на плодоовощной базе в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба Нижегородской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства совместно со специалистами управления Россельхознадзора провели проверку на плодоовощной базе «Кузбасская» в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, проверка проводилась в связи с выявлением «санкционной продукции». В ходе проверки и была выявлена партия груш, завезенная из Польши.

В связи с тем, что данная продукция является запрещенной к реализации на территории Российской федерации, она была изъята и впоследствии уничтожена.

Ранее сообщалось, что партия польских груш уничтожена в Нижегородской области.

Между тем поставка в РФ фруктов из Польши и из ряда иных стран Европейского Союза согласно постановлению правительства РФ запрещена. 200 кг груш изъято из незаконного оборота и уничтожено.

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