В ночь на субботу над Ленобластью можно будет наблюдать звездопад
В ночь с пятницы, 20 октября, на субботу, 21 октября, жители Ленобласти при условии ясной погоды смогут увидеть метеорный поток Орионид.
В ночь с пятницы, 20 октября, на субботу, 21 октября, жители Ленобласти при условии ясной погоды смогут увидеть метеорный поток Орионид.
По словам Смирнова, есть народная примета: «если на небе виден звездопад, то есть ночь ясная, то нужно готовится к зиме».
Смирнов также отметил, что за метеорным потоком наблюдать лучше наблюдать за пределами крупных городов, поскольку уличное освещение не даёт в полной мере насладиться тёмным небом.