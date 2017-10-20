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17:13 (мск), источник: ivbg.ru

В ночь на субботу над Ленобластью можно будет наблюдать звездопад

В ночь с пятницы, 20 октября, на субботу, 21 октября, жители Ленобласти при условии ясной погоды смогут увидеть метеорный поток Орионид.

Источник: Reuters

По словам Смирнова, есть народная примета: «если на небе виден звездопад, то есть ночь ясная, то нужно готовится к зиме».

Смирнов также отметил, что за метеорным потоком наблюдать лучше наблюдать за пределами крупных городов, поскольку уличное освещение не даёт в полной мере насладиться тёмным небом.

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