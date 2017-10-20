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17:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Керченском проливе ожидается шторм, паромная переправа может встать на четыре дня

Пассажиров и автомобилистов просят воздержаться от поездок.

В Керченском проливе ожидается шторм. С 24 по 27 октября прогнозируют увеличение скорости ветра до 20−25 метров в секунду. Оператор Керченской переправы предупреждает об возможной полной остановке работы паромов.

— Паромная переправа будет работать по фактической погоде. В связи с этим время ожидания погрузки на паром может быть увеличено. Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, ожидается 25 октября на период более суток, — рассказали в пресс-службе «Морской дирекции».

Автомобилистов и пассажиров просят учесть непогоду при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, а также воздержаться от прибытия на переправу в случае прекращения ее работы.

Оперативная информация о работе переправы доступна на сайте оператора, а также по телефону: 8 989 299 42 60.

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