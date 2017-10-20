В Керченском проливе ожидается шторм, паромная переправа может встать на четыре дня

В Керченском проливе ожидается шторм. С 24 по 27 октября прогнозируют увеличение скорости ветра до 20−25 метров в секунду. Оператор Керченской переправы предупреждает об возможной полной остановке работы паромов.

— Паромная переправа будет работать по фактической погоде. В связи с этим время ожидания погрузки на паром может быть увеличено. Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через Керченский пролив, ожидается 25 октября на период более суток, — рассказали в пресс-службе «Морской дирекции».

Автомобилистов и пассажиров просят учесть непогоду при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, а также воздержаться от прибытия на переправу в случае прекращения ее работы.