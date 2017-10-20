Воронежцев приглашают на бесплатные курсы по английскому языку

В первую очередь, на курсы зовут воронежцев с нулевыми или элементарными знаниями агнлийского. На занятиях затронут следующие темы: аэропорт, покупки, кафе, гостиница, экскурсии. Это касается взрослой аудитории. Как обещают организаторы, занятия будут проводиться интересно, весело и доступно. Длительность одного урока составит 1 час 20 минут.

Кроме того, планируются и занятия для детей. Английский язык юные воронежцы будут изучать в игровой форме, на занятиях можно будет рисовать и разыгрывать сценки.