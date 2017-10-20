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17:40 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев приглашают на бесплатные курсы по английскому языку

Управа Центрального района Воронежа совместно с языковой школой «Диалог» подготовили интересный, а, главное, бесплатный проект для горожан. Теперь и дети, и взрослые смогут обучиться основам иностранного языка.

В первую очередь, на курсы зовут воронежцев с нулевыми или элементарными знаниями агнлийского. На занятиях затронут следующие темы: аэропорт, покупки, кафе, гостиница, экскурсии. Это касается взрослой аудитории. Как обещают организаторы, занятия будут проводиться интересно, весело и доступно. Длительность одного урока составит 1 час 20 минут.

Кроме того, планируются и занятия для детей. Английский язык юные воронежцы будут изучать в игровой форме, на занятиях можно будет рисовать и разыгрывать сценки.

Курсы будут проходить каждое воскресенье до 10 декабря по адресу: улица Плехановская, 6. Записаться для участия в проекте можно по телефону 222−70−21. Первое занятие пройдет уже 22 октября.

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