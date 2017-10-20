Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
«Черт бы тебя побрал, Кейт Мосс!»: отрывок из биографии Крофуорд
Назначен временный директор театра Джигарханяна
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:25 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусская милиция переходит на ружья с резиновыми пулями

Использовать резиновые пули будут, чтобы «при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения».

Источник: Ежедневник.by

На днях службе охраны исполнится 65 лет. Руководитель Департамента охраны МВД Сергей Хоменко рассказал об изменениях и новых технических новшествах, которые коснутся Департамента охраны МВД.

Читайте также
Временные погранпосты появятся между РБ и РФ на время ЧМ по футболу

«Предусмотрен переход от использования нарезного автоматического оружия в ночное время к гладкоствольному с применением резиновых пуль. Смысл в том, чтобы при необходимости остановить преступника и при этом нанести минимальные повреждения», — пояснил «Минск-Новости» начальник Департамента охраны МВД Сергей Хоменко.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов тренируются на полигоне в Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД. Как отмечают здесь, полигон построен по мировым стандартам. Он помогает отработать навыки милиционерам, которые в ближайшее время планируют перейти на использование группами задержаний помповых ружей.

В этом же центре в интерактивном тире сотрудники могут отработать технику стрельбы. А соседних павильонах — задержания в различных условиях. Например, в общественном транспорте, магазине или квартире.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Топ-25 компаний - легенд телекоммуникационной отрасли и IT
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь