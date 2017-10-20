Карантин объявили в трех районах Пинска из-за угрозы бешенства

«Владельцам животных в срочном порядке необходимо провакцинировать своих домашних животных против бешенства, а так же не допускать нахождение питомцев без присмотра на территории города», — сообщили в ЖКХ.

Служба призвала жителей города проявить осторожность при виде бездомных животных и при возникновении подозрений на бешенство сообщить ветеринарам. Также ЖКХ не рекомендует приближаться к диким животным, которые заходят на территорию населенных пунктов, не пытаться поймать их руками и уберечь от этого детей. Переносчиками заболевания могут быть и собаки, и кошки. В службе напомнили, что их следует содержать в помещениях и вакцинировать.