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18:38 (мск), источник: Kazinform

Продажу удостоверения Батырхана Шукенова прокомментировали в МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Министерстве внутренних дел прокомментировали появившееся в Сети объявление о продаже удостоверения известного исполнителя, композитора Батырхана Шукенова, передает МИА «Казинформ».

«Согласно законодательству недействительные документы, удостоверяющие личность, при замене на новые, в обязательном порядке подлежат изъятию и уничтожению. Сведений в базе данных об уничтожении документа Шукенова Б. К. отсутствуют. Между тем, на момент замены его документа функции документирования и регистрации населения относились к компетенции органов юстиции», — сообщил агентству «Казинформ» директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По его словам, «данный факт для дачи правовой оценки действиям работников органов юстиции по вопросу нарушения правил в части уничтожения недействительных документов зарегистрирован по ст.371 УК РК «Халатность».

Также Садубаев подчеркнул, что материал по подследственности направлен в департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Алматы.

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