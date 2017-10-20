Продажу удостоверения Батырхана Шукенова прокомментировали в МВД

«Согласно законодательству недействительные документы, удостоверяющие личность, при замене на новые, в обязательном порядке подлежат изъятию и уничтожению. Сведений в базе данных об уничтожении документа Шукенова Б. К. отсутствуют. Между тем, на момент замены его документа функции документирования и регистрации населения относились к компетенции органов юстиции», — сообщил агентству «Казинформ» директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.