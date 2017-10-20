Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вкладчикам пообещали вернуть «советские» накопления -СМИ
5 фактов о пользе сыра
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Семья Этуша назвала подозреваемого в хищении денег
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Бывшая супруга о жене Джигарханяна: Виталина заигралась
Отдохнувшая Кабаева показала фигуру в Сочи - СМИ
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
17:31 (мск), источник: Sputnik.by

УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище

Труп жителя Орши, пропавшего еще в начале октября, был спрятан на одном из деревенских кладбищ в Оршанском районе, основная версия — убийство, рассказала радио Sputnik Беларусь официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Источник: Sputnik.by

Заявление о пропаже жителя Орши поступило в правоохранительные органы еще в начале октября. Родственница 52-летнего мужчины сообщила, что он ездил на заработки в Россию и по возвращении собирался встретиться с ней, однако так и не появился.

Читайте также
Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего в Гомеле девочку водителя

По словам женщины, пропавший любил выпить, и она не придала этому значения. Но после того, как мужчина не давал о себе знать несколько дней, все же решила обратиться в милицию.

«Правоохранителями проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате на одном из деревенских кладбищ Оршанского района был обнаружен спрятанный труп пропавшего. Также установлен ряд граждан, с которым мужчина общался после приезда из России, и маршрут его передвижения. Более детальная проработка информации позволила очертить круг лиц, которые могли быть причастны к его смерти», — рассказала Шкуратова.

У потерпевшего с собой могла находиться довольно крупная сумма денег, а также ювелирные изделия. На данный момент совместно с УСК по Витебской области проводится сбор доказательственной базы, а также устанавливаются все обстоятельства — где, когда и каким способом было совершено преступление.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Болельщик 'Кельна' справил нужду в самом центре Минска
Пограничники не комментирует инициативу РФ о введении постов на границе
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Ространснадзор назвал рискованным положение 6-10 авиакомпаний
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
В Польше мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Тверская улица станет пешеходной в новогодние праздники
Останкинская телебашня появится на почтовых марках
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь