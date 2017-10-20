УВД: тело жителя Орши, который числился пропавшим, нашли на кладбище

Источник: Sputnik.by

Заявление о пропаже жителя Орши поступило в правоохранительные органы еще в начале октября. Родственница 52-летнего мужчины сообщила, что он ездил на заработки в Россию и по возвращении собирался встретиться с ней, однако так и не появился.

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По словам женщины, пропавший любил выпить, и она не придала этому значения. Но после того, как мужчина не давал о себе знать несколько дней, все же решила обратиться в милицию.

«Правоохранителями проведен целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате на одном из деревенских кладбищ Оршанского района был обнаружен спрятанный труп пропавшего. Также установлен ряд граждан, с которым мужчина общался после приезда из России, и маршрут его передвижения. Более детальная проработка информации позволила очертить круг лиц, которые могли быть причастны к его смерти», — рассказала Шкуратова.