Главу филиала «Казгидромет» в ЗКО отправили за решётку за присвоение чужих премий
Руководитель
Руководитель
Вступил в силу приговор суда в отношении руководителя
В 2015—2016 годах Даулет Оралымбеков, работая в должности директора филиала «Казгидромет», похитил 1,5 млн тенге, которые начислялись работникам в виде надбавки к заработной плате.
Кроме того, в 2016 году, необоснованно продлевая сроки командировок или оформляя фиктивные командировки, присвоил ещё 1,6 млн тенге, принадлежащие государству, отметили в прокуратуре
Даулета Орымбекова суд признал виновным в совершении служебного подлога и превышения должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путём. Кроме того, он пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе.