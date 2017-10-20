Главу филиала «Казгидромет» в ЗКО отправили за решётку за присвоение чужих премий

Источник: Informburo.kz

Вступил в силу приговор суда в отношении руководителя Западно-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет», который в течение двух лет присваивал себе чужие премии, сообщает пресс-служба прокуратуры ЗКО.

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В 2015—2016 годах Даулет Оралымбеков, работая в должности директора филиала «Казгидромет», похитил 1,5 млн тенге, которые начислялись работникам в виде надбавки к заработной плате.

Кроме того, в 2016 году, необоснованно продлевая сроки командировок или оформляя фиктивные командировки, присвоил ещё 1,6 млн тенге, принадлежащие государству, отметили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.