Маршрутки №№ 14, 71, 79, 89, 92 выйдут на линии в Нижнем Новгороде 21 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 21 октября откроются маршруты: № 14 «Автовокзал Щербинки — ул. Деловая» (10 автобусов); № 71 «Ул. Федосеенко — пл. Свободы» (25 автобусов); № 79 «Ст. Петряевка — Автовокзал Щербинки» (8 автобусов); № 89 «Московское шоссе — Автовокзал Щербинки» (10 автобусов); № 92 «м/р Бурнаковский — м/р Цветы» (10 автобусов).

Маршруты № 39 «АО Лазурь — м/р Седьмое небо» (10 автобусов) и № 63 «Южное шоссе — ул. Б. Корнилова» (10 автобусов) начнут работать позднее. Победитель конкурса может начать работу на новых маршрутах в течение 60 дней с момента подписания контракта.

Наряду с открытием движения по новым коммерческим маршрутам, произойдут изменения в работе ряда маршрутов, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями.

Движение троллейбусов по маршруту № 8 будет осуществляться по схеме «Ул. Дубравная — ул. Ясная — ул. Свободы — Центр Сормово — ст.метро “Бурнаковская” — Сормовский поворот — Московский вокзал». На маршруте будут работать 11 троллейбусов с интервалом движения в часы «пик» 10−12 минут. Троллейбусы заменят отмененный маршрут № Т-72 на участке от улицы Дубравной до Московского вокзала. На участке от станции метро «Бурнаковской» до микрорайона Цветы маршрут №Т-72 заменит новый маршрут № 92 «м/р Бурнаковский — м/р Цветы».

Путь следования автобусного маршрута № 12 «ЗКПД-4 — Автовокзал Щербинки» с организацией движения через улицы Мирошникова и Чаадаева восполнит отмену маршрута №Т-33 по направлению «ул. Стрелковая, ул. Светлоярская, ул. Чаадаева — пр. Гагарина, м/р Щербинки». На маршруте № 12 планируется работа 14 автобусов с интервалом движения 12−15 минут в часы «пик». На участке от ул. Просвещенской до м/р Щербинки маршрут №Т-33 заменит новый маршрут № 89 «Московское шоссе (ул. Рябцева) — Автовокзал Щербинки». Пассажиров 5-го микрорайона Сормово вместо маршрута №Т-33 будет обслуживать маршрут № 39 «АО “Лазурь” — м/р Седьмое небо». Путь следования автобусного маршрута № 77 «ул. Космическая — а/в Щербинки» будет изменен с организацией движения через м/р Водный мир, ул. Янки Купалы, Южное шоссе, ул. Веденяпина и полностью возместит закрытый маршрут №Т-35. На маршруте № 77 планируется работа восьми автобусов с интервалом движения 15−16 минут в часы «пик». По направлению «пр. Ильича — м/р Щербинки» будет организована работа маршрута № 79 «ст. Петряевка — а/в Щербинки».