Странное погодное явление дошло и до Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Вечером в пятницу жители молдавской столицы могли увидеть необычное явление — красное солнце, которое больше похоже на Луну. Небесное светило «сменило» свой обычный цвет перед самым заходом.

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Эту погодную странность можно было наблюдать в течение нескольких минут.

Интересно, что «красное солнце» в последние дни видели жители европейского континента, в том числе в Великобритании и Краснодаре.

В Британии специалисты связали такое явление с тем, что ураган Офелия принес тропический воздух и пыль из пустыни Сахара. Она спровоцировала то, что волны синего света стали короче и преобразовались в красный свет. Также, по мнению специалистов, сыграли свою роль лесные пожары в Португалии и Испании.

Из-за дыма от пожаров красное солнце летом видели и жители Тюмени.

Однако, в Молдове такие причины исключаются, поскольку природных пожаров в стране не зарегистрировано, а что касается урагана Офелия, то ранее синоптик Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Наталья Голуб заявляла Sputnik, что отголоски урагана «Офелия» до нашей страны не дойдут.