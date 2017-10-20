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19:38 (мск), источник: Forbes.kz

На севере Казахстана ожидается снег

21 октября в северных районах республики прогнозируют осадки, в южных областях сохранится тёплая погода.

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Источник: Forbes.kz

Атмосферные фронты, с большой скоростью перемещаясь через северную половину Казахстана, в выходные дни вызовут осадки в виде дождя с переходом в снег, местами ожидается сильный западный ветер. Информация об этом опубликована на сайте РГП «Казгидромет».

Над центральными районами европейской части России формируется новый циклон, который в воскресенье переместится на западные области Казахстана, и в понедельник достигнет центральных и северных областей.

С циклоном ожидается дальнейшее понижение температуры и осадки, в северных областях преимущественно в виде снега.

В южных и юго-восточных областях в предстоящие выходные под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится тёплая погода, преимущественно без осадков.

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