Следователи назвали основные версии смерти актера Марьянова
В частной клинике, где перед смертью лечился актер, был проведен обыск.
В частной клинике, где перед смертью лечился актер, был проведен обыск.
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Следователи рассматривают несвоевременное прибытие «скорой помощи», а также оказание медицинским центром услуг, не отвечающих требованиям безопасности, как основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова в Подмосковье.
«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром “Феникс”, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «Интерфаксу» в
«Произведен обыск в реабилитационной клинике “Феникс”, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре», — добавили в главке.
Ранее подмосковные следователи по результатам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи.
Проверка проводилась в связи с информацией СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего последний скончался.
Позже в СМИ появилась информация о том, что звонок на «скорую» поступил из частной реабилитационной клиники, где актер «лечил позвоночник». Сотрудники этого центра, через считанные минуты сами отменили вызов и решили доставить умирающего Марьянова на собственном транспорте. В машине актер скончался, причем, по данным СМИ, остановившие автомобиль инспекторы ГАИ почувствовали сильный запах перегара.