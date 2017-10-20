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19:54 (мск), источник: Интерфакс

Следователи назвали основные версии смерти актера Марьянова

В частной клинике, где перед смертью лечился актер, был проведен обыск.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Следователи рассматривают несвоевременное прибытие «скорой помощи», а также оказание медицинским центром услуг, не отвечающих требованиям безопасности, как основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова в Подмосковье.

«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром “Феникс”, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка Следственного комитета РФ.

По данным СКР, в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом Марьянову «скорой помощи», в том числе записи разговора службы 112 и «скорой помощи».

«Произведен обыск в реабилитационной клинике “Феникс”, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре», — добавили в главке.

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Ранее подмосковные следователи по результатам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи.

Проверка проводилась в связи с информацией СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего последний скончался.

Позже в СМИ появилась информация о том, что звонок на «скорую» поступил из частной реабилитационной клиники, где актер «лечил позвоночник». Сотрудники этого центра, через считанные минуты сами отменили вызов и решили доставить умирающего Марьянова на собственном транспорте. В машине актер скончался, причем, по данным СМИ, остановившие автомобиль инспекторы ГАИ почувствовали сильный запах перегара.

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