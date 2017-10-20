Следователи назвали основные версии смерти актера Марьянова

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU — Следователи рассматривают несвоевременное прибытие «скорой помощи», а также оказание медицинским центром услуг, не отвечающих требованиям безопасности, как основные причины смерти актера Дмитрия Марьянова в Подмосковье.

«Следствием в настоящее время рассматривается несколько версий произошедшего, две из них основные: несвоевременное прибытие скорой медицинской помощи к актеру Дмитрию Марьянову и оказание услуг реабилитационным центром “Феникс”, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного главка Следственного комитета РФ.

По данным СКР, в рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошен ряд свидетелей, изъята документация, связанная с вызовом Марьянову «скорой помощи», в том числе записи разговора службы 112 и «скорой помощи».

«Произведен обыск в реабилитационной клинике “Феникс”, в ходе которого изъяты представляющие интерес для следствия дневники пациентов, в том числе с записями о пребывании Дмитрия Марьянова в указанном центре», — добавили в главке.

Ранее подмосковные следователи по результатам доследственной проверки обстоятельств смерти Марьянова возбудили уголовное дело о гибели человека в результате неоказания врачебной помощи.

Проверка проводилась в связи с информацией СМИ о том, что вечером 15 октября в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему Марьянову, в результате чего последний скончался.