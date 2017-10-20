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20 октября, источник: Nur.kz

На дорогах Алматы предлагают ограничить скорость движения до 50 км\ч

Власти Алматы намерены ограничить скорость на дорогах до 50 километров в час.

Источник: Nur.kz

В акимате уверены, что ограничение приведет к большей безопасности на дорогах.

В Алматы представили Комплексную схему организации дорожного движения (КСОДД) в границах малого транспортного кольца на 2017−2023 годы.

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Согласно проекту, в центре города планируется уменьшить предельно допустимую скорость движения автомобилей, пишет Tengrinews.kz.

Как отметили разработчики, в этом плане Алматы может стать пилотным городом. В целом планируется ограничить скорость в населенных пунктах до 50 километров в час, в зонах риска — до 30 километров.

В следующем году зона спокойного вождения (до 40 км в час) появится в многоугольнике улиц Абая-Муканова- Байзакова-Толе би, Желтоксан- Гоголя-Кунаева-Кабанбай батыра-Сейфулина-Абая. К 2023 году она увеличится до квадрата улиц Достык — Раимбека — Аль-Фараби — Розыбакиева с корректировками.

Кроме того, уже в 2018 году выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться на улице Розыбакиева от Рыскулова до Торайгырова, на Ауэзова от Гоголя до Тимирязева, на Байтурсынова от Толе би до Сатпаева, на всем протяжении Гоголя. Таким образом, они увеличатся на 13 км, пишет МИА «Казинформ».

Парковка будет запрещена на обочинах по всей длине улиц Ауэзова, Розыбакиева, Гоголя, а также частично на улице Байтурсынова. Новые велодорожки появятся на улицах Жарокова и Жандосова, что увеличит общую протяженность алматинских велодорожек на 7,4 км.

Также планируется сделать пешеходную зону по Гоголя от Калдаякова до ЦПКиО.

Продолжится работа по организации одностороннего движения, правда, намечена она на 2019 год. Изменения такого плана могут затронуть улицы Маркова и Шашкина, Богенбай батыра и Кабанбай батыра.

Напомним, ранее сообщалось, что одностороннее движение на проспекте Сейфуллина планируется ввести от проспекта Райымбека до улицы Сатпаева в южном направлении, а на проспекте Абылай хана — от проспекта Райымбека до проспекта Абая в северном направлении.

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