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09:42 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцам предлагают самим придумать культурно-массовые мероприятия в городе

Управа Центрального района приглашает воронежцев принять участие в разработке и формировании плана культурно-массовых мероприятий на 2018 год.

Как сообщают в мэрии, цель такой инициативы — увеличить охват населения всех возрастных групп, и организовать мероприятия различного формата.

Для проведения мероприятий отведены Воронежский Центральный парк, Адмиралтейская площадь, парк «Орленок», Советская площадь, и другие площадки.

Предложения, концепции мероприятий воронежцы могут направлять на электронную почту kultura_uprava@mail.ru. В письме также необходимо указать контактные данные.

Авторы, чьи проекты отметят наиболее интересными, будут приглашены для их обсуждения их реализации на круглый стол в управу Центрального района, который пройдет в ноябре 2017 года.

Заявки принимаются до 10 ноября. Ответы на все интересующие вопросы по теме можно задать по телефону: 252−33−85.

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