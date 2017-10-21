Воронежцам предлагают самим придумать культурно-массовые мероприятия в городе
Управа Центрального района приглашает воронежцев принять участие в разработке и формировании плана
Управа Центрального района приглашает воронежцев принять участие в разработке и формировании плана
Как сообщают в мэрии, цель такой инициативы — увеличить охват населения всех возрастных групп, и организовать мероприятия различного формата.
Для проведения мероприятий отведены Воронежский Центральный парк, Адмиралтейская площадь, парк «Орленок», Советская площадь, и другие площадки.
Предложения, концепции мероприятий воронежцы могут направлять на электронную почту kultura_uprava@mail.ru. В письме также необходимо указать контактные данные.
Авторы, чьи проекты отметят наиболее интересными, будут приглашены для их обсуждения их реализации на круглый стол в управу Центрального района, который пройдет в ноябре 2017 года.
Заявки принимаются до 10 ноября. Ответы на все интересующие вопросы по теме можно задать по телефону: 252−33−85.