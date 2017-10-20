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22:41 (мск), источник: БЕЛТА

Вспышки на Луне напугали ученых, но им нашли объяснение

Однако скорее всего загадочное мерцание является следствием падения метеоритов на наш спутник. Для установления истинных причин задействовали 1,2-метровый телескоп, расположенный в обсерватории Крионери (Греция).

Почти два года астрономы из Европейского космического агентства не могли разгадать происхождение вспышек на лунной поверхности. Странные всполохи принимали за инопланетные сигналы, передают информагентства.

Однако скорее всего загадочное мерцание является следствием падения метеоритов на наш спутник. Для установления истинных причин задействовали 1,2-метровый телескоп, расположенный в обсерватории Крионери (Греция). В рамках проекта NELIOTA ученые наблюдали за темной стороной луны в течение почти двух лет.

Вспышки регистрировались сразу в двух диапазонах — ближнем инфракрасном и красном. В результате удалось установить температуру в месте падения и размеры самих небесных тел. Максимум температур достигал 1 500−3 450 градусов Цельсия. Выяснилось, что самые яркие вспышки производят метеориты массой всего несколько десятков граммов. Одно событие происходило за 1,8 часа наблюдения.

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