Вспышки на Луне напугали ученых, но им нашли объяснение

Почти два года астрономы из Европейского космического агентства не могли разгадать происхождение вспышек на лунной поверхности. Странные всполохи принимали за инопланетные сигналы, передают информагентства.

Однако скорее всего загадочное мерцание является следствием падения метеоритов на наш спутник. Для установления истинных причин задействовали 1,2-метровый телескоп, расположенный в обсерватории Крионери (Греция). В рамках проекта NELIOTA ученые наблюдали за темной стороной луны в течение почти двух лет.