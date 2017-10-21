Красавицу из Башкирии на конкурсе в Южной Корее выбрали почетным Послом мира

Юная, но уже опытная модель выехала на конкурс в начале октября. Вместе с другими участницами со всего мира она принимала участие в различных социальных акциях: девушки побывали в детском доме и доме престарелых, выступали в показах, снимались в рекламных фотосессиях.

Помимо конкурсной программы, девушки ознакомились с достопримечательностями Сеула, ездили на границу с Южной и Северной Кореей. Самой запоминающейся стала поездка в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить зимние Олимпийские игры. Там же состоялся промежуточный этап «Лучший Национальный костюм» и «Шоу талантов», сообщается в официальной группе модельного агентства «Мисс Башкортостан» в социальных сетях.

Кристина Толмачева — студентка одного из уфимских вузов. Она также обучается в модельном агентстве «Мисс Башкортостан». В текущем году девушка уже завоевала титул «Первой вице-Мисс Башкортостана» и «Второй вице-Мисс Зауралья».