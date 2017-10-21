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12:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Губернатор Решетников решил «вернуть» Курентзиса жителям Прикамья

Власти Пермского края смогли повлиять на художественного руководителя Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Теодора Курентзиса и добились от него предложения провести гастрольный тур в городах Прикамья. Об этом 20 октября сообщается на официальном сайте Пермского театра оперы и балета.

Сообщается, что состоялась рабочая встреча нового губернатора Пермского края Максима Решетникова с Курентзисом. На встрече также присутствовали министр культуры Пермского края Галина Кокоулина и исполнительный директор театра Андрей Борисов.

Одной из главных тем встречи стала доступность постановок театра жителям края.

«Выступлениями musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса наслаждаются в столицах Европы. Сейчас нужно сделать сделать так, чтобы у жителей Пермского края была такая возможность», — подчеркнул Решетников.

Кроме того, был поднят вопрос организации видеопоказов и трансляций новых постановок театра концертов оркестра musicAeterna под управлением маэстро Теодора Курентзиса в городах края.

Пользуясь случаем, Курентзис обсудил с губернатором вопрос строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета. Решетников подтвердил намерения краевых властей в озвученные ранее сроки реализовать данный проект. Он также выразил готовность оказать содействие театру в поиске площадок для размещения и хранения декораций до переезда театра.

Также Курентзис вновь пролоббировал свою давнюю идеи перевести Пермский театр оперы и балета на систему stagion, которую он считает «единственно жизнеспособной формой существования театрального организма».

Напомним, суть системы stagion в том, что театр перестает опираться только на свою труппу и своих солистов, а начинает приглашать «звезд» на конкретные постановки. Как правило, в рамках системы stagion запускается «обойма» спектаклей на какой-то определенный период. Ели они пользуются устойчивым успехом у зрителя, то планируется следующая их серия.

При этом система stagion как бы сосуществует с принципами репертуарного театра, однако постоянной труппе театра отводится вспомогательная роль, а отдельные контракты заключаются с ключевыми солистами предстоящей постановки, режиссерами, художником-сценографом и, возможно, режиссером.

Губернатор Решетников поддержал предложение Курентзиса по переводу Пермского театра оперы и балета на систему stagion.

Как ранее сообщал обозреватель ИА REGNUM Антон Исаков, пермская общественность крайне недовольна сложившейся ситуацией в Пермском театре оперы и балеты, которым с 2011 года руководит Курентзис.

Дело в том, что Курентзис большую часть времени проводит в заграничных гастролях и его выступления в Пермском театре оперы и балета крайне редки. Кроме того, сам репертуар театра также сокращается.

Недовольство общественности прорвалось в социальных сетях, когда была опубликована афиша Пермского театра оперы и балета на ноябрь 2017 года. Оказалось, что одиннадцатый месяц 2017 года будет представлен всего двумя операми (для сравнения: в Екатеринбурге в ноябре будет показано 11 опер). Единственное, что на это смогли пояснить в театре так это то, что труппа находится на гастролях, что и является причиной бедного репертуара.

Однако представители театра явно пытаются замолчать проблему, так как тенденция к «съеживанию» репертуара Пермского театра оперы и балета прослеживается с самого начала прихода туда Курентзиса.

Как отмечает один из поклонников театра, за последние годы из репертуара пропало порядка десяти популярнейших опер, а вместо них добавилось: «1−2 элитарных спектакля, за которые мы с успехом получили “Золотые маски” и благополучно забыли, их уже не посмотреть».

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