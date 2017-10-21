Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
5 фактов о пользе сыра
Глава МИД Финляндии ответил, есть ли для страны угроза от РФ
Севший из-за пассажирки рейс застрял в Сибири
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Путин рассказал об отсутствии головы у бывшего главы МИД России
Путин назвал главную ошибку РФ и Запада за 15 лет
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Кто арендует офисы в «Москва-Сити»
В Нью-Йорке продают остров за $125 млн
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
07:14 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, что «уносит больше жизней, чем войны»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Загрязнение окружающей среды убивает в 15 раз больше людей, чем войны. Такой вывод сделали ученые из Комиссии научного журнала Lancet по вопросам загрязнения и здоровья. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

Как сообщается, в 2015 году во всем мире болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, унесли жизни около девяти миллионов человек, что соответствует 16% всех смертей. Ученые утверждают, что такая цифра в три раза больше, чем количество смертей от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, а также в 15 раз больше, чем от войн и других форм насилия. Также, по словам исследователей, плохая экология убивает больше людей, чем курение, голод и стихийные бедствия. Кроме того, загрязнение окружающей страны становится причиной четверти смертей в некоторых странах.

Помимо этого, ученые выяснили, что самыми уязвимыми к экологическим проблемам являются бедные слои населения. По подсчетам исследователей, примерно 92% смертей, связанных с загрязнением окружающей среды, приходятся на страны с низким и средним уровнями дохода.

Кроме того, особую опасность плохая экология представляет для детей, поскольку подверженность воздействию химикатов в малых количествах в утробном периоде жизни младенца и его раннем детстве может привести к инвалидности, болезням, которые будут сопровождать ребенка на протяжении всей жизни, а также преждевременной смерти.

Ранее Европейское агентство по окружающей назвало причину преждевременной смерти сотен тысяч европейцев в год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Карзай сделал важное заявление о Путине
Почему ученые призвали не уступать пожилым людям место в транспорте
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Полиция: напавший с ножом в Польше не связан с террористами
Главные события недели (видео)
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь