Ученые рассказали, что «уносит больше жизней, чем войны»

Как сообщается, в 2015 году во всем мире болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, унесли жизни около девяти миллионов человек, что соответствует 16% всех смертей. Ученые утверждают, что такая цифра в три раза больше, чем количество смертей от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых, а также в 15 раз больше, чем от войн и других форм насилия. Также, по словам исследователей, плохая экология убивает больше людей, чем курение, голод и стихийные бедствия. Кроме того, загрязнение окружающей страны становится причиной четверти смертей в некоторых странах.