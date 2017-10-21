Олимпиада возможностей состоится в Хабаровске
Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями пройдет в городе во второй раз.
Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями пройдет в городе во второй раз.
Второй региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Хабаровске с 21 по 24 октября. Для участия в нем зарегистрировались 65 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
«Абилимпикс» — это олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий. Название произошло путем сокращения английского Olympics of Abilities, то есть «Олимпиада возможностей». Соревнование направлено на поддержку талантливых молодых людей с особенностями здоровья, а также на стимулирование стремлений к профессиональному и личностному росту. «Абилимпикс» также содействует дальнейшему трудоустройству своих участников. Конкурсанты — молодые люди, обучающиеся по программам общего и профессионального образования и работающие специалисты.
— В чемпионате примут участие представители Хабаровска,
С 21 октября для участников будут проводиться встречи с представителями Национального центра развития «Абилимпикс», профориентационные мероприятия и выставка работодателей. Непосредственно соревновательная часть пройдет 22 и 23 октября с 9.00 до 12.00 в спортивном комплексе «Арена Ерофей».