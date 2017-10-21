Олимпиада возможностей состоится в Хабаровске

Второй региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Хабаровске с 21 по 24 октября. Для участия в нем зарегистрировались 65 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

«Абилимпикс» — это олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов различных категорий. Название произошло путем сокращения английского Olympics of Abilities, то есть «Олимпиада возможностей». Соревнование направлено на поддержку талантливых молодых людей с особенностями здоровья, а также на стимулирование стремлений к профессиональному и личностному росту. «Абилимпикс» также содействует дальнейшему трудоустройству своих участников. Конкурсанты — молодые люди, обучающиеся по программам общего и профессионального образования и работающие специалисты.

— В чемпионате примут участие представители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре, Вяземского, Амурска, Ванинского, Верхнебуреинского, Комсомольского районов, а также района им. Лазо. Помимо самих конкурсантов, в мероприятии задействованы также эксперты и волонтеры, — сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края. — Это региональное состязание. Его победители будут представлять Хабаровский край на III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс», который пройдет в Москве с 1 по 3 декабря 2017 года. Соревнование, о котором идет речь, общероссийское и охватывает все категории инвалидов. Список профессий включает около 50 направлений. В Хабаровске пока представлено 10 компетенций. Школьники, студенты и специалисты смогут продемонстрировать свои навыки и умения в строительстве, малярном и слесарном деле, мастерству в резьбе по дереву, в кулинарии.