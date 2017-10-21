Еще на одном участке Светланской запретят парковку автомобилей

На участке дороги, соединяющей улицы Светланскую и Корабельную набережную, запретят парковку автотранспорта. Здесь в районе дома № 66 «б» на улице Светланской в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.