Еще на одном участке Светланской запретят парковку автомобилей
Территория ограничения на перекрестке составит 100 метров.
Территория ограничения на перекрестке составит 100 метров.
Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.
На участке дороги, соединяющей улицы Светланскую и Корабельную набережную, запретят парковку автотранспорта. Здесь в районе дома № 66 «б» на улице Светланской в ближайшее время будут установлены соответствующие дорожные знаки. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на управление дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Специалисты подрядной организации установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с дополнительными информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.1 «Зона действия». К слову, зона действия запрета парковки составит 100 метров.
Как подчёркивают специалисты, работы по установке новых дорожных знаков во Владивостоке проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения.