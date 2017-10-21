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09:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Иностранные граждане в Хабаровске торжественно получили гражданство РФ

Присягу приняли 28 человек.

Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Гражданство Российской Федерации в торжественно обстановке получили 28 иностранных граждан. В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю приняли присягу 28 иностранцев, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД Росси по Хабаровскому краю.

1 сентября 2017 года вступил в силу Федеральный закон, изменивший процедуру принятия российского гражданства. Теперь иностранец считается гражданином Российской Федерации только после торжественного принятия Присяги.

Торжественная церемония принятия присяги должна состояться не позднее, чем через месяц с момента, когда иностранный гражданин или лицо без гражданства решил стать полноправным гражданином Российской Федерации. Ранее, если формально пакет документов заявителя полностью готов, гражданином он станет только после церемонии принятия Присяги. Присяга принимается до подачи заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.

За 2016 год российской гражданство приняли 2 221 иностранец, а за девять месяцев 2017 года — 1502 человека.

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