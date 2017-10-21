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09:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

Инженер-авиаконструктор из Комсомольска представил в Сочи проект гидросамолета 121 М

Георгий Степанов победил в номинации «Новые горизонты» и получил специальный приз Совета Федерации.

Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Инженер-авиаконструктор Комсомольского-на-Амуре авиазавода Георгий Степанов успешно представил проект самолета-амфибии 121 М на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, став победителем в номинации «Новые горизонты». Об этом ТАСС рассказал представитель делегации Хабаровского края на фестивале, сообщает ИА AmurMedia.

«Проект самолета-амфибии 121 М был представлен на Международной практической конференции “XXI век: молодость интеллекта”, проходящей в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Он стал победителем в номинации “Новые горизонты” и был награжден специальным призом Совета Федерации», — рассказал собеседник агентства.

Гидросамолет рассчитан на перевозку 154 пассажиров или 20 тонн груза на расстояния более 800 км, его аэродинамическая схема — «летающее крыло». Как рассказал Степанов на презентации проекта, использование самолета-амфибии особенно актуально для районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где строительство аэродромов сопряжено со значительными финансовыми и временными затратами.

«Один из главных плюсов эксплуатации 121 М заключается именно в том, что авиакомпании не нужно иметь аэродром первого класса. Самолет сможет садиться на участок акватории длиной не менее 3 тысяч метров, оборудованный радиосистемами», — отметил конструктор из Комсомольска. Он добавил, что самолет позволит обеспечить доступ туристов и в южные районы Мирового океана, где расположены острова со слаборазвитой аэродромной сетью.

По оценке разработчика, емкость рынка 121 М составляет 300−320 машин и проект обладает экспортным потенциалом в направлении стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ранее разработка заняла второе место во Всероссийском конкурсе Объединенной авиастроительной корпорации «Будущее авиации».

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