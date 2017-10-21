Инженер-авиаконструктор из Комсомольска представил в Сочи проект гидросамолета 121 М
Георгий Степанов победил в номинации «Новые горизонты» и получил специальный приз Совета Федерации.
Георгий Степанов победил в номинации «Новые горизонты» и получил специальный приз Совета Федерации.
Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.
«Проект
Гидросамолет рассчитан на перевозку 154 пассажиров или 20 тонн груза на расстояния более 800 км, его аэродинамическая схема — «летающее крыло». Как рассказал Степанов на презентации проекта, использование
«Один из главных плюсов эксплуатации 121 М заключается именно в том, что авиакомпании не нужно иметь аэродром первого класса. Самолет сможет садиться на участок акватории длиной не менее 3 тысяч метров, оборудованный радиосистемами», — отметил конструктор из Комсомольска. Он добавил, что самолет позволит обеспечить доступ туристов и в южные районы Мирового океана, где расположены острова со слаборазвитой аэродромной сетью.
По оценке разработчика, емкость рынка 121 М составляет 300−320 машин и проект обладает экспортным потенциалом в направлении стран