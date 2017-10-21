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09:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Боярышник снова недоступен приморцам

Постановлением главного санитарного врача России Анны Поповой на полгода продлен запрет на продажу в розницу непищевой спиртосодержащей продукции, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Срок действия запрета на продажу спиртосодержащих жидкостей, включая тот самый «боярышник», Роспотребнадзором продлевался уже не один раз.

В соответствии с документом, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо «приостановить на срок 180 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами». Сделаны в постановлении и исключения — для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Как сообщало «Deita.ru», за время запрета смертность от отравления суррогатным алкоголем в России снизилась на 20%. В настоящее время доподлинно неизвестно, будет ли продлен запрет на реализацию боярышника.

Напомним, причиной запрета стало отравление жителей Иркутска в декабре 2016 года. Около 120 человек отравились, погибли 78 россиян. Примечательно, что за период с января по август от отравления алкоголем умерло 4629 человек, в то время как в прошлом году за этот же период погибли 5726 человек.

Дмитрий Санников.

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