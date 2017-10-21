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09:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Госавтоинспекция Хабаровского края предупреждает водителей о гололедице

Автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.

Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

— Необходимо снизить скорость, так как на скользком покрытии тормозить сложнее, и шансы попасть в ДТП, соответственно, выше. Кроме того, нельзя забывать про безопасную дистанцию и интервал между машинами — они должны увеличиться. Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе при перестроении из ряда в ряд. Обязательными в непогоду являются включенные фары и противотуманные огни. Вовремя меняйте резину с летней на зимнюю, это сохранит жизнь вам, вашим близким и тем людям, которые могут пострадать по вашей вине, — говорится в сообщении пресс-службы.

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