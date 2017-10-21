Госавтоинспекция Хабаровского края предупреждает водителей о гололедице
Автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.
Автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.
Хабаровск, 21 октября, AmurMedia.
Госавтоинспекция Хабаровского края призывает водителей быть предельно осторожными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни. При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге, сообщили ИА AmurMedia в
— Необходимо снизить скорость, так как на скользком покрытии тормозить сложнее, и шансы попасть в ДТП, соответственно, выше. Кроме того, нельзя забывать про безопасную дистанцию и интервал между машинами — они должны увеличиться. Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе при перестроении из ряда в ряд. Обязательными в непогоду являются включенные фары и противотуманные огни. Вовремя меняйте резину с летней на зимнюю, это сохранит жизнь вам, вашим близким и тем людям, которые могут пострадать по вашей вине, — говорится в сообщении