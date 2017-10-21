Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на похороны Марьянова принесли венок с загадочной надписью
Путин предложил россиянам платить за медицину
Тарасова назвала кошмарным выступление лучшего фигуриста РФ
Наезд на толпу в Харькове произошел во время гонок
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Обнаженная Асмус показала кадры ванной - СМИ
Российский С-400 пытались скопировать - Шаманов
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Липницкая показала изменившуюся фигуру – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12Юбилей Эминема
09:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморцев просят поскорее переобуть свои автомобили на зиму

В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.

Госавтоинспекция Приморья напоминает автолюбителям о подготовке автотранспорта к зимнему сезону. В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них — во Владивостоке. Всплеск автоаварий на легковом транспорте отчасти спровоцировали сами водители: сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

В районах Приморского края уже наблюдаются понижение температуры и выпадение осадков в виде снега. В связи с этим Госавтоинспекция советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5−7°C. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

В преддверии зимы водителям необходимо проверить исправность электропроводки в автомобиле, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей. Следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения, быть предельно аккуратными, строго соблюдая Правила дорожного движения.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

От выполнения этих норм напрямую зависят жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Битва за Владивосток завершена: обсуждение генплана закончилось спорами о Советском районе
Музей им. Арсеньева подготовил для приморцев новую культурную неделю
В США допросили россиян-участников встречи с Трампом-младшим
СМИ: российский генерал купил недвижимость в США на $38 млн
Задержанный в Испании программист заочно арестован в России
Российской фигуристке не хватило 0,1 балла до мирового рекорда
Spiegel: НАТО не сможет дать отпор в случае нападения с востока
Трампа обвинили в намерении скрыть документы об убийстве Кеннеди
В РФ создадут систему автоматического формирования цен на водку
Спорт
Медведева в Москве: когда просто победы мало Главная звезда сборной России по фигурному катанию Евгения Медведева впервые за два года выступила в официальных соревнованиях в Москве
Авто
В рейтинге самых надежных машин сменился лидер Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало ежегодный рейтинг надежности автомобилей
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна По словам Екатерины Мцитуридзе, продюсер встретил ее в своем номере отеля в одном халате и попросил сделать ему массаж
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь