Приморцев просят поскорее переобуть свои автомобили на зиму
В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60
В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60
Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.
Госавтоинспекция Приморья напоминает автолюбителям о подготовке автотранспорта к зимнему сезону. В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60
В районах Приморского края уже наблюдаются понижение температуры и выпадение осадков в виде снега. В связи с этим Госавтоинспекция советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю.
Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5−7°C. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество
В преддверии зимы водителям необходимо проверить исправность электропроводки в автомобиле, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей. Следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения, быть предельно аккуратными, строго соблюдая Правила дорожного движения.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.
От выполнения этих норм напрямую зависят жизнь и здоровье участников дорожного движения.