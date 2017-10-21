Приморцев просят поскорее переобуть свои автомобили на зиму

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 октября, PrimaMedia.

Госавтоинспекция Приморья напоминает автолюбителям о подготовке автотранспорта к зимнему сезону. В прошлом году в первый снегопад на территории края произошло более 60 дорожно-транспортных происшествий, большинство из них — во Владивостоке. Всплеск автоаварий на легковом транспорте отчасти спровоцировали сами водители: сложную дорожную ситуацию усугубило отсутствие зимней резины, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

В районах Приморского края уже наблюдаются понижение температуры и выпадение осадков в виде снега. В связи с этим Госавтоинспекция советует автовладельцам поменять летнюю резину на зимнюю.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5−7°C. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

В преддверии зимы водителям необходимо проверить исправность электропроводки в автомобиле, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей. Следует психологически перестроиться на зимний стиль вождения, быть предельно аккуратными, строго соблюдая Правила дорожного движения.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, что снижает видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.