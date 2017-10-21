В Австрии полиция штурмовала магазин детских игрушек из-за «ниндзя»

Сообщается, что инцидент произошел в магазине игрушек на железнодорожном вокзале в Вене. Сотрудники правоохранительных органов, проинформированные о нарушении закона, ворвались в помещение магазина и потребовали от «ниндзя» снять маску. «Нарушитель» оказался рекламной работницей.

В конечном итоге в полиции заявили, что нарушения закона не было, поскольку девушка была вынуждена скрывать лицо из-за профессиональных требований.