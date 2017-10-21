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07:16 (мск), источник: РИА Новости

В Австрии полиция штурмовала магазин детских игрушек из-за «ниндзя»

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Австрийские полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек в Вене, чтобы установить личность человека в костюме ниндзя. Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Сообщается, что инцидент произошел в магазине игрушек на железнодорожном вокзале в Вене. Сотрудники правоохранительных органов, проинформированные о нарушении закона, ворвались в помещение магазина и потребовали от «ниндзя» снять маску. «Нарушитель» оказался рекламной работницей.

В конечном итоге в полиции заявили, что нарушения закона не было, поскольку девушка была вынуждена скрывать лицо из-за профессиональных требований.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Австрии с 1 октября вступил запрет на ношение в общественных местах на территории всей страны одежды, закрывающей лицо, маскарадных масок не в праздничные или медицинских масок без предписаний врача.

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